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  • Гави: «Понимаю тех, кто ненавидит меня за стиль игры. Но многие недооценивают мою работу с мячом. Пока разбирающиеся в футболе понимают, насколько я хорош, мне все равно»
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Гави: «Понимаю тех, кто ненавидит меня за стиль игры. Но многие недооценивают мою работу с мячом. Пока разбирающиеся в футболе понимают, насколько я хорош, мне все равно»

Гави заявил, что его ненавидят за стиль игры.

– Две ваши фразы стали вирусными в последние месяцы. Первая: «Многие думают, что я не умею играть в футбол, и они ни черта не понимают». И вторая: «Многие не знают, как тяжело переносится травма колена». Почему вы это сказали?

– Первую фразу я сказал потому, что многие видят во мне воина, бойца или как там еще это называют. И я действительно такой, я готов к борьбе.

Но я также хорош с мячом, а люди этого не ценят. Понимаю тех, кто ненавидит меня за стиль игры, возможно, им не нравится на это смотреть.

Но многие недооценивают мою работу с мячом. Пока те, кто разбирается в футболе, понимают, насколько я хорош, мне все равно.

– Почему вы считаете, что есть люди, которые вас ненавидят из-за стиля игры?

– Вы знаете, откуда это. Но пока меня любят болельщики «Барселоны», мне все равно, что думают остальные, – сказал полузащитник «Барселоны» Гави.

Гави о вылете из ЛЧ: «Барса» очень много пропускала. Мы забивали, но этого было недостаточно. Нам не хватает опыта в ключевые моменты»

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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