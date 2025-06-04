Гави о вылете из ЛЧ: «Барса» очень много пропускала. Мы забивали, но этого было недостаточно. Нам не хватает опыта в ключевые моменты»
Гави считает, что «Барселоне» в Лиге чемпионов не хватило опыта.
Каталонская команда дошла до полуфинала турнира, где уступила «Интеру» (3:3, 3:4).
– Какие ощущения у вас остались от этого сезона? И что нужно улучшить, чтобы выиграть Лигу чемпионов?
– Нам не хватает опыта в ключевые моменты матча. Именно мелкие детали определяют, попадет команда в финал или нет.
В Лиге чемпионов мы грешили тем, что пропускали очень много голов. Мы также забивали, но этого было недостаточно. Это нужно улучшить в следующем году, чтобы выиграть Лигу чемпионов: лучше защищаться, – сказал полузащитник «Барселоны».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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