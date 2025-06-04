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Гави о слухах про переход в «ПСЖ»: «Этого не произойдет. Мечта – провести всю карьеру в «Барсе»

Гави отреагировал на слухи про интерес «ПСЖ».

Что вы на это [об интересе «ПСЖ»] скажете? Гави еще надолго в «Барсе»?

– Да, для меня все абсолютно ясно. Люди верят всему, что читают в СМИ… Я понимаю тех, кто может в это поверить. Но этого не произойдет. Я абсолютно спокоен.

Моя мечта и настрой – провести всю карьеру в «Барсе». Это клуб моей жизни, и именно здесь я хочу добиться успеха. Мне не нужен ни один другой клуб, и я отдам все, что в моих силах, чтобы это стало реальностью, – сказал полузащитник «Барселоны». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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