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Пальцев о Махачкале: «Не всегда понимаю местный менталитет. Дагестан мне нравится, просто непривычно»

Валентин Пальцев заявил, что не всегда понимает менталитет в Дагестане.

Защитник выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. Он провел за клуб 34 матча.

– Тебе комфортно в Махачкале?

– (задумывается, молчит около десяти секунд)

50 на 50. Я не всегда понимаю местный менталитет, но я играю и здесь хорошая погода. Мне комфортно.

– Долго привыкал к тому, как здесь все устроено?

– Да, но мне нравится Дагестан. Просто непривычно.

– Почему ты живешь на базе?

– А я одинокий человек. Зачем тратить лишние деньги на квартиру? Если бы у меня была девушка, я бы снимал. А ее нет, поэтому зачем?

Лучше скину эти деньги семье и друзьям, – сказал Валентин Пальцев в интервью Спортсу’‘.

Интервью Валентина Пальцева – как разнорабочий стал игроком РПЛ и сборной

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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