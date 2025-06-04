Пальцев о Махачкале: «Не всегда понимаю местный менталитет. Дагестан мне нравится, просто непривычно»
Валентин Пальцев заявил, что не всегда понимает менталитет в Дагестане.
Защитник выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. Он провел за клуб 34 матча.
– Тебе комфортно в Махачкале?
– (задумывается, молчит около десяти секунд)
50 на 50. Я не всегда понимаю местный менталитет, но я играю и здесь хорошая погода. Мне комфортно.
– Долго привыкал к тому, как здесь все устроено?
– Да, но мне нравится Дагестан. Просто непривычно.
– Почему ты живешь на базе?
– А я одинокий человек. Зачем тратить лишние деньги на квартиру? Если бы у меня была девушка, я бы снимал. А ее нет, поэтому зачем?
Лучше скину эти деньги семье и друзьям, – сказал Валентин Пальцев в интервью Спортсу’‘.
Интервью Валентина Пальцева – как разнорабочий стал игроком РПЛ и сборной
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости