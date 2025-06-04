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Пальцев о работе на заводе: «Был там один раз. Это закаляет. Телефон трогать нельзя. Стоишь, слушаешь одну и ту же музыку. Думаешь: «###, что я здесь делаю?»

Игрок сборной России Валентин Пальцев рассказал о работе на заводе.

23-летний защитник махачкалинского «Динамо» сыграл два матча за национальную команду. В сезоне-2019/20 он выступал за богородский «Спартак» в чемпионате Нижегородской области.

– «Спартак» из Богородска. Как выглядела эта команда?

– Взрослые мужики. Работают, а потом играют – для себя. Зарабатывали какие-то деньги и на работе, и на футболе.

Кто-то из них был футболистом и закончил, кто-то просто в детстве занимался и даже не начал профессиональную карьеру.

– Сколько тебе платили?

– Не помню точно, но тысяч 15 или 20. Плюс премиальные – 5 тысяч за победу.

– И в этой точке ты стал разнорабочим?

– Я никуда не устраивался – просто друг подрабатывал, и у него был человек, который сообщал: «Есть такая-то работа, нужно столько-то людей». Друг мне писал: «Пойдешь сегодня вот сюда?» Когда-то я ходил, когда-то – нет.

– Откуда появилась история о том, что ты работал на заводе?

– Да не знаю. Просто в каком-то интервью ответил: «Был разнорабочим, на завод один раз сходил».

Всем говорил, что был там один раз, а из этого раздули: «Пальцев работал на заводе».

– Чем ты занимался?

– Шла реконструкция парка «Швейцария», и мы в ливень с восьми утра заколачивали деревья, чтобы во время работ их не испортили.

И на мебельный завод в Кстово (60-тысячный город в Нижегородской области – Спортс’’) ездили, и бетон кололи какому-то белорусскому мажору.

На заводе у меня был станок: берешь деревяшку, вставляешь, вбиваешь, нажимаешь на кнопку, чтобы она закрепилась. После этого начинается вырезка. Снимаешь деревяшку, убираешь в сторону – и следующая. Очень запомнилось, что там вообще нельзя было трогать телефон – до перерыва на обед.

Ничего сложного на самом деле. Чему там учиться-то? Вот станок – тебе объясняют, что делать, и ты делаешь.

Но закаляет, если честно. Стоишь, слушаешь музыку – уже одну и ту же. Крутится, крутится, крутится. В этот момент думаешь: «###, а что я здесь делаю?» – сказал защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в интервью Спортсу’‘.

Интервью Пальцева – путь от матчей с любителями за 15 тысяч до сборной за пять лет

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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