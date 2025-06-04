«Ливерпуль» согласовал контракт с Керкезом. «Борнмут» может получить до 40 млн фунтов за защитника, переговоры – на продвинутой стадии
«Ливерпуль» близок к подписанию Милоша Керкеза.
Переговоры о трансфере защитника «Борнмута» находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Бен Джейкобс. Сумма сделки может составить до 40 млн фунтов.
Сам футболист уже согласовал условия личного контракта с «красными».
В минувшем сезоне АПЛ 21-летний футболист провел 38 матчей, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Россия
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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