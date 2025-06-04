«Ливерпуль» согласовал контракт с Керкезом. «Борнмут» может получить до 40 млн фунтов за защитника, переговоры – на продвинутой стадии

«Ливерпуль» близок к подписанию Милоша Керкеза.

Переговоры о трансфере защитника «Борнмута» находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Бен Джейкобс. Сумма сделки может составить до 40 млн фунтов.

Сам футболист уже согласовал условия личного контракта с «красными».

В минувшем сезоне АПЛ 21-летний футболист провел 38 матчей, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .