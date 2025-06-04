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Круговой о ромбе Николича: «Добавляется еще один человек в центре поля. Он перемещается постоянно – сложно поймать каждого. Это помогает ЦСКА хорошо играть на контратаках»

Данил Круговой рассказал о тактической схеме тренера ЦСКА Марко Николича.

— Как бы отреагировали, скажи вам кто зимой, что закончите сезон бронзой чемпионата и победой в Кубке России? Поверили бы?

— Думаю, да, поверил бы. Смотри, дело в том, что эта схема какая-то необыкновенная, неординарная.

— Вы про ромб Николича?

— Да. И она ведь также сработала у Марко и в «Локомотиве», когда он ее за зимние сборы наиграл и весной имел такую же бешеную серию с тем же результатом — победой в Кубке и бронзой чемпионата. Поэтому да, верил, что в ЦСКА такое может повториться.

— Вы поняли, почему соперники не нашли, как противостоять этой схеме, хотя знали заранее, что Николич будет на нее перестраивать ЦСКА на зимних сборах? В чем секрет этого ромба?

— Не знаю… Просто добавляется еще один человек в центре поля, он там перемещается постоянно. И, мне кажется, сложно поймать становится каждого полузащитника. Самое главное, что это помогает хорошо играть на контратаках, выбегать в них.

— Раз схема такая непредсказуемая, с ней можно в следующем сезоне идти за золотом чемпионата?

— Я думаю, что все возможно. Поживем — увидим, – сказал защитник ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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