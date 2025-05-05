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«Половина Грузии обозлится, если организовать матч с Россией. Во всем мире сумасшествие творится». Ашветия о политике

Михаил Ашветия исключил вероятность товарищеского матча между Россией и Грузией.

«Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт. 

Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников. Политика везде. Во всем мире сумасшествие творится», – сказал бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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