«Половина Грузии обозлится, если организовать матч с Россией. Во всем мире сумасшествие творится». Ашветия о политике

Михаил Ашветия исключил вероятность товарищеского матча между Россией и Грузией.

«Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт.

Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников. Политика везде. Во всем мире сумасшествие творится», – сказал бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии .