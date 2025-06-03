Экс-форвард «Порту» Валтер похудел на 40 кг и вернулся в футбол. 35-летний бразилец играет за клуб из штата Гояс

Бывший форвард «Порту» Валтер сбросил 40 кг и вернулся в футбол.

Бразилец Валтер да Силва выступал за «Порту» с 2010 года по январь 2012-го. Он выиграл с клубом два чемпионата страны, а также Суперкубок и Кубок Португалии.

Затем он выступал за бразильские клубы, последние его команды были из низших дивизионов. Он набрал вес и давно лет не играл на профессиональном уровне. Этому также поспособствовало отстранение от футбола – запрещенные вещества были обнаружены в препаратах, которые он принимал для борьбы с ожирением.

Недавно Валтер похудел на 40 кг, перешел «Туппи-Го» из второго дивизиона чемпионата штата Гояс и уже успел дебютировать за клуб, который стал 21-м в его карьере.

«Очень рад каждой возможности, которую дает мне Бог, и еще больше рад победе. Шаг за шагом, с большой самоотдачей и силой воли 🙏🏽💪🏾», – написал 35-летний футболист.

Фото: instagram.com/w18walter , maisfutebol.iol.pt