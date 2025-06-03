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«Барселона» получила один из худших баллов за трансфер Ольмо, «Челси» за Феликса – худший, «ПСЖ» за Невеша – лучший. ESPN оценил крупнейшие сделки лета-2024

ESPN оценил крупнейшие трансферы лета 2024 года.

При анализе сделок рассматривались выступления футболистов и процент проведенного на поле времени. Оценки выставлялись по буквенной шкале, согласно которой А с плюсом – это лучшая оценка, F – худшая.

Хулиан Альварес, за 75 млн евро в «Атлетико» – B.

Доминик Соланке, за 64,3 млн евро в «Тоттенхэм» – C-.

Лени Йоро, за 62 млн евро в «Манчестер Юнайтед» – C.

– Педру Нету, за 62 млн евро в «Челси» – C.

– Жоау Невеш, за 59,5 млн евро в «ПСЖ» – A+.

– Амаду Онана, за 59,3 млн евро в «Астон Виллу» – C-.

– Тен Копмейнерс, за 58,4 млн евро в «Ювентус» – С-.

– Дани Ольмо, за 55 млн евро в «Барселону» – D.

– Майкл Олисе, за 53 млн евро в «Баварию» – А+.

– Жоау Феликс, за 52 млн евро в «Челси» – F.

– Дуглас Луис, за 51,5 млн евро в «Ювентус» – D-.

– Жоау Пальинья, за 51 млн евро в «Баварию» – D-.

– Дезире Дуэ, за 50 млн евро в «ПСЖ» – А.

– Мануэль Угарте, за 50 млн евро в «Манчестер Юнайтед» – С.

– Эндрик, за 72 млн евро в «Реал» – С.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
рейтинги
logoБавария
logoсерия А Италия
logoДуглас Луис
logoАмаду Онана
ESPN
logoПедру Нету
logoМануэль Угарте
logoАтлетико
logoЖоау Пальинья
logoТен Копмейнерс
logoДоминик Соланке
logoЮвентус
logoЛени Йоро
logoМанчестер Юнайтед
logoЖоау Феликс
logoДани Ольмо
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoХулиан Альварес
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