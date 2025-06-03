«Барселона» получила один из худших баллов за трансфер Ольмо, «Челси» за Феликса – худший, «ПСЖ» за Невеша – лучший. ESPN оценил крупнейшие сделки лета-2024
При анализе сделок рассматривались выступления футболистов и процент проведенного на поле времени. Оценки выставлялись по буквенной шкале, согласно которой А с плюсом – это лучшая оценка, F – худшая.
– Хулиан Альварес, за 75 млн евро в «Атлетико» – B.
– Доминик Соланке, за 64,3 млн евро в «Тоттенхэм» – C-.
– Лени Йоро, за 62 млн евро в «Манчестер Юнайтед» – C.
– Педру Нету, за 62 млн евро в «Челси» – C.
– Жоау Невеш, за 59,5 млн евро в «ПСЖ» – A+.
– Амаду Онана, за 59,3 млн евро в «Астон Виллу» – C-.
– Тен Копмейнерс, за 58,4 млн евро в «Ювентус» – С-.
– Дани Ольмо, за 55 млн евро в «Барселону» – D.
– Майкл Олисе, за 53 млн евро в «Баварию» – А+.
– Жоау Феликс, за 52 млн евро в «Челси» – F.
– Дуглас Луис, за 51,5 млн евро в «Ювентус» – D-.
– Жоау Пальинья, за 51 млн евро в «Баварию» – D-.
– Дезире Дуэ, за 50 млн евро в «ПСЖ» – А.
– Мануэль Угарте, за 50 млн евро в «Манчестер Юнайтед» – С.
– Эндрик, за 72 млн евро в «Реал» – С.