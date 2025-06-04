Спортс’’ покажет решающие матчи Узбекистана в борьбе за выход на ЧМ-2026 – совместно с телеканалом «Старт» и Т-Банком. Трансляция игры против ОАЭ – завтра вечером
Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» 5 июня проведут трансляцию матча азиатского отбора на чемпионат-мира-2026. Сборная Узбекистана встретится с Объединенными Арабскими Эмиратами – матч начнется в 19:00 мск.
Узбекистану нужно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе первый в истории выход на чемпионат мира. Сборная идет на втором месте в группе с 17 очками, ОАЭ – на третьем с 13 баллами за два тура до конца. Напрямую на чемпионат мира попадают две команды из этой группы.
Таким образом, Узбекистану достаточно не проиграть ОАЭ, чтобы обеспечить себе место на ЧМ-2026.
Смотрите совместный прямой эфир Спортса’’, телеканала «Старт» и Т-Банка в четверг, комментировать будут Григорий Твалтвадзе и Вадим Лукомский.
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