Англия тренируется в шатрах с повышенной температурой. Тренеры готовят команду к условиям в США и проверяют реакцию игроков на жару
Сборная Англии начала подготовку к погодным условиям США.
ESPN сообщает, что команда Томаса Тухеля тренируется в специальных шатрах с повышенной температурой.
Игроки будут заниматься на велотренажерах, а их восстановление будет проходить под особым контролем для того, чтобы оценить, как каждый из них реагирует на жару.
Есть опасения, что как минимум в четырех городах, в которых будут проходить игры ЧМ-2026, температура может превысить 32 градуса Цельсия. Исследование, проведенное североирландским Университетом Королевы, показало, что на 14 из 16 стадионов может быть достигнута «потенциально опасная» отметка в 28 градусов.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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