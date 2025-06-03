Англия тренируется в шатрах с повышенной температурой. Тренеры готовят команду к условиям в США и проверяют реакцию игроков на жару

Сборная Англии начала подготовку к погодным условиям США.

ESPN сообщает, что команда Томаса Тухеля тренируется в специальных шатрах с повышенной температурой.

Игроки будут заниматься на велотренажерах, а их восстановление будет проходить под особым контролем для того, чтобы оценить, как каждый из них реагирует на жару.

Есть опасения, что как минимум в четырех городах, в которых будут проходить игры ЧМ-2026, температура может превысить 32 градуса Цельсия. Исследование, проведенное североирландским Университетом Королевы, показало, что на 14 из 16 стадионов может быть достигнута «потенциально опасная» отметка в 28 градусов.