Матчи России с Гренадой и Замбией посмотрели по 4,2 млн зрителей: «Спасибо, что болеете! Начали год с отличных показателей»
Матчи России с Гренадой и Замбией посмотрели по 4,2 млн зрителей.
Данные предоставила компания Mediascope. Обе BetBoom товарищеские встречи транслировал телеканал «Матч ТВ».
Россия обыграла в товарищеских матчах Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0.
«Спасибо, что болеете! Спасибо, что смотрите 🇷🇺 ❤️! Начали новый год с отличных показателей!» – сказано в соцсетях сборной России по футболу.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал сборной России по футболу
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