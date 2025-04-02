Матчи России с Гренадой и Замбией посмотрели по 4,2 млн зрителей: «Спасибо, что болеете! Начали год с отличных показателей»

Матчи России с Гренадой и Замбией посмотрели по 4,2 млн зрителей.

Данные предоставила компания Mediascope. Обе BetBoom товарищеские встречи транслировал телеканал «Матч ТВ».

Россия обыграла в товарищеских матчах Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0.

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