«Спартак» покидает глава селекционного департамента Пинту. Он работал с января 2024-го («Чемпионат»)

В «Спартаке» сменится руководитель селекционного департамента.

Португалец Жоаким Пинту покидает должность, которую занимал с января 2024 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Пинту отвечал за развитие скаутской службы клуба и был помощником Томаша Амарала , когда тот занимал пост спортивного директора.