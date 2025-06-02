«Спартак» покидает глава селекционного департамента Пинту. Он работал с января 2024-го («Чемпионат»)
В «Спартаке» сменится руководитель селекционного департамента.
Португалец Жоаким Пинту покидает должность, которую занимал с января 2024 года. Об этом сообщает «Чемпионат».
Пинту отвечал за развитие скаутской службы клуба и был помощником Томаша Амарала, когда тот занимал пост спортивного директора.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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