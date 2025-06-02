Губернатор Ростовской области о поражении в финале Кубка: «Ростов» показал сильный характер. Мужики!»

Врио губернатора Ростовской области оценил поражение «Ростова».

Дончане уступили ЦСКА (0:0, 3:4 по пен.) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«К сожалению, футбольный «Ростов » остановился в шаге от заветного трофея — Кубка России. Но, несмотря на поражение, наши парни показали сильный характер. Мужики!

Поздравляю московский клуб с трофеем. А «Ростову» желаю успехов в следующем сезоне чемпионата страны и розыгрыша Кубка России. Верю, что впереди всех болельщиков ждет много радостных моментов и ярких побед», – написал Юрий Слюсарь.