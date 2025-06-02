Губернатор Ростовской области о поражении в финале Кубка: «Ростов» показал сильный характер. Мужики!»
Врио губернатора Ростовской области оценил поражение «Ростова».
Дончане уступили ЦСКА (0:0, 3:4 по пен.) в Суперфинале Фонбет Кубка России.
«К сожалению, футбольный «Ростов» остановился в шаге от заветного трофея — Кубка России. Но, несмотря на поражение, наши парни показали сильный характер. Мужики!
Поздравляю московский клуб с трофеем. А «Ростову» желаю успехов в следующем сезоне чемпионата страны и розыгрыша Кубка России. Верю, что впереди всех болельщиков ждет много радостных моментов и ярких побед», – написал Юрий Слюсарь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Юрия Слюсаря
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