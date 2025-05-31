«Милан» не продаст Леау. Аллегри хочет сделать вингера лидером команды и убежден, что может ему помочь
«Милан» не продаст Рафаэля Леау.
Новый главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри провел встречу со спортивным директором клуба Игли Таре, после которого стало понятно, что итальянская команда не продаст португальского вингера.
Аллегри хочет сделать Леау лидером команды и убежден, что может помочь футболисту, позволив ему сделать шаг вперед, особенно на уровне психологии.
В прошлом сезоне Рафаэл Леау забил 8 голов и сделал 8 передач в 34 матчах Серии А.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
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