«Милан» не продаст Леау. Аллегри хочет сделать вингера лидером команды и убежден, что может ему помочь

«Милан» не продаст Рафаэля Леау.

Новый главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри провел встречу со спортивным директором клуба Игли Таре , после которого стало понятно, что итальянская команда не продаст португальского вингера.

Аллегри хочет сделать Леау лидером команды и убежден, что может помочь футболисту, позволив ему сделать шаг вперед, особенно на уровне психологии.

В прошлом сезоне Рафаэл Леау забил 8 голов и сделал 8 передач в 34 матчах Серии А.