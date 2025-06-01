Александр Дюков: «Наше возвращение на международную арену стало ближе. Ожидаю, что в конце 2025-го может быть принято решение»
Александр Дюков заявил о приближающемся возвращении России в турниры ФИФА и УЕФА.
«Мне кажется, что наше возвращение на международную арену стало ближе.
Я ожидаю, что в конце 2025 года может быть принято решение о возвращении России», – сказал президент РФС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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