Александр Дюков: «Наше возвращение на международную арену стало ближе. Ожидаю, что в конце 2025-го может быть принято решение»

Александр Дюков заявил о приближающемся возвращении России в турниры ФИФА и УЕФА.

«Мне кажется, что наше возвращение на международную арену стало ближе.

Я ожидаю, что в конце 2025 года может быть принято решение о возвращении России», – сказал президент РФС .