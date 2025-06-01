На победу в ЛЧ у «ПСЖ» ушло 167 матчей. Более длинные серии без трофея лишь у «Арсенала», «Динамо» Киев и «Атлетико» – они еще не выигрывали турнир

У «ПСЖ» была одна из самых продолжительных серий без победы в Лиге чемпионов.

Вчера команда Луиса Энрике разгромила «Интер» (5:0) в финале и наконец завоевала трофей. На это у нее ушло 167 игр.

Среди клубов, которым пока не удалось победить в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов, более длинные серии сейчас у «Арсенала » (211), «Динамо » Киев (185) и «Атлетико » (176).