На победу в ЛЧ у «ПСЖ» ушло 167 матчей. Более длинные серии без трофея лишь у «Арсенала», «Динамо» Киев и «Атлетико» – они еще не выигрывали турнир
У «ПСЖ» была одна из самых продолжительных серий без победы в Лиге чемпионов.
Вчера команда Луиса Энрике разгромила «Интер» (5:0) в финале и наконец завоевала трофей. На это у нее ушло 167 игр.
Среди клубов, которым пока не удалось победить в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов, более длинные серии сейчас у «Арсенала» (211), «Динамо» Киев (185) и «Атлетико» (176).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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