Агент Доннаруммы о «ПСЖ»: «Если не подпишем новый договор, то рассмотрим другие варианты – ничего не исключаем. Джанлуиджи счастлив в Париже»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы высказался о контракте вратаря и «ПСЖ».

«Мы никуда не спешим. У нас хорошие отношения с клубом. Джанлуиджи счастлив в Париже, а его контракт истекает в 2026 году.

Хорошо, что есть интерес со стороны крупных клубов. Однако хотел бы отметить, что заинтересованные стороны не предпринимали никаких действий. Мы даже не думали об этом

Если мы не подпишем новый договор, то рассмотрим другие варианты. Мы пока ничего не исключаем», – сказал в интервью Tuttosport Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ » Джанлуиджи Доннаруммы .