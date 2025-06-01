Николич о том, что Акинфеев сыграет с «Ростовом»: «Я так решил, поговорил с Игорем. ЦСКА готовился серьезно, с уважением к сопернику»
Марко Николич объяснил выбор вратаря на матч с «Ростовом».
В стартовом составе ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России сыграет Игорь Акинфеев. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
– Мы готовились очень серьезно, с уважением к сопернику, который является очень неприятной командой, нам почему‑то всегда неприятно играть против «Ростова». Надо решать эту задачу сегодня.
– Основным голкипером команды по ходу Кубка России был Тороп. Почему сегодня в составе Акинфеев?
– Я так решил, поговорил с Акинфеевым. Никакого специального общения не было, просто спросил: «Игорь, будешь стоять?». Он сказал, что будет. Я просто так решил. Мне рассказали, что пошла какая‑то интрига, мне это вообще неинтересно, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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