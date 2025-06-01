Николич о том, что Акинфеев сыграет с «Ростовом»: «Я так решил, поговорил с Игорем. ЦСКА готовился серьезно, с уважением к сопернику»

Марко Николич объяснил выбор вратаря на матч с «Ростовом».

В стартовом составе ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России сыграет Игорь Акинфеев . Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

– Мы готовились очень серьезно, с уважением к сопернику, который является очень неприятной командой, нам почему‑то всегда неприятно играть против «Ростова ». Надо решать эту задачу сегодня.

– Основным голкипером команды по ходу Кубка России был Тороп. Почему сегодня в составе Акинфеев?

– Я так решил, поговорил с Акинфеевым. Никакого специального общения не было, просто спросил: «Игорь, будешь стоять?». Он сказал, что будет. Я просто так решил. Мне рассказали, что пошла какая‑то интрига, мне это вообще неинтересно, – сказал главный тренер ЦСКА .