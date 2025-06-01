«Црвена Звезда» предложила за Тикнизяна 2 млн евро и бонусы. «Локомотив» готов согласиться («Чемпионат»)

«Црвена Звезда» увеличила предложение по Наиру Тикнизяну.

Ранее сообщалось , что первое предложение сербского клуба по защитнику «Локомотива » составило 1,3 млн евро и 700 тысяч в качестве бонусов в случае достижений в Лиге чемпионов. Железнодорожники отказали, так как хотели получить гарантированные 2 млн.

По информации «Чемпионата», «Црвена Звезда » предложила за Тикнизяна 2 миллиона евро и бонусы. «Локомотив» склоняется к тому, чтобы принять предложение, сам футболист также заинтересован в переходе.