«Црвена Звезда» предложила за Тикнизяна 2 млн евро и бонусы. «Локомотив» готов согласиться («Чемпионат»)
«Црвена Звезда» увеличила предложение по Наиру Тикнизяну.
Ранее сообщалось, что первое предложение сербского клуба по защитнику «Локомотива» составило 1,3 млн евро и 700 тысяч в качестве бонусов в случае достижений в Лиге чемпионов. Железнодорожники отказали, так как хотели получить гарантированные 2 млн.
По информации «Чемпионата», «Црвена Звезда» предложила за Тикнизяна 2 миллиона евро и бонусы. «Локомотив» склоняется к тому, чтобы принять предложение, сам футболист также заинтересован в переходе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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