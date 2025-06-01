Барелла о 0:5 в финале ЛЧ: «Хочется выругаться, но я сдерживаюсь. Это стирает всю кампанию «Интера» в какой-то степени – запоминаются лишь итоги»
Николо Барелла считает, что финал ЛЧ испортил впечатление от сезона «Интера».
В финале Лиги чемпионов в Мюнхене «нерадзурри» разгромно проиграли «ПСЖ» (0:5).
«Мне хочется выругаться, но я стараюсь сдерживаться. Я очень сожалею, потому что впечатления от этого финала в какой-то степени стирают всю кампанию. В футболе, как и в жизни, запоминаются лишь итоги, но я очень горжусь командой и тем, чего она добилась на поле.
К сожалению, значение имеют трофеи. Я очень рад быть частью этой команды, она выложилась полностью. Поздравляю «ПСЖ», они были сильнее во всем», – сказал полузащитник «Интера».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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