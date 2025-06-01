Барелла о 0:5 в финале ЛЧ: «Хочется выругаться, но я сдерживаюсь. Это стирает всю кампанию «Интера» в какой-то степени – запоминаются лишь итоги»

Николо Барелла считает, что финал ЛЧ испортил впечатление от сезона «Интера».

В финале Лиги чемпионов в Мюнхене «нерадзурри» разгромно проиграли «ПСЖ » (0:5).

«Мне хочется выругаться, но я стараюсь сдерживаться. Я очень сожалею, потому что впечатления от этого финала в какой-то степени стирают всю кампанию. В футболе, как и в жизни, запоминаются лишь итоги, но я очень горжусь командой и тем, чего она добилась на поле.

К сожалению, значение имеют трофеи. Я очень рад быть частью этой команды, она выложилась полностью. Поздравляю «ПСЖ», они были сильнее во всем», – сказал полузащитник «Интера ».