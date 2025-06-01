«Лос-Анджелес» Жиру вышел на клубный ЧМ и гарантировал минимум 9,55 млн долларов призовых. Есть шанс получить еще около 100 млн
«Лос-Анджелес» сыграет на клубном чемпионате мира.
«Лос-Анджелес», за который выступает Оливье Жиру, со счетом 2:1 обыграл мексиканскую «Америку» в плей-ин турнира.
Матч плей-ин был утвержден после отстранения «Леона» от участия в клубном ЧМ.
«Лос-Анджелес», таким образом, гарантировал минимум 9,55 млн долларов призовых. У них также есть шанс получить еще около 100 млн.
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
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