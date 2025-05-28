Экс-игрок «Арсенала», «Сосьедада» и Мексики Вела завершил карьеру в 36 лет

Карлос Вела завершил карьеру в 36 лет.

Бывший игрок «Арсенала », «Реал Сосьедад » и сборной Мексики объявил о своем решении в соцсетях.

«На протяжении всей карьеры я переживал особенные моменты, но пришло время официально завершить карьеру в профессиональном футболе.

Не хватит слов, чтобы выразить мою благодарность семье, всем клубам, которые предоставили мне такую возможность, и болельщикам за их любовь и поддержку. Спасибо. Для меня было честью и привилегией делить свою карьеру со всеми вами», – написал Вела.

После завершения карьеры Вела станет послом «Лос-Анджелеса », за который выступал с 2018 года и в составе которого выиграл Кубок МЛС.

Наибольшее количество матчей Вела провел за «Реал Сосьедад» – 250 игр и 73 гола за 7 сезонов. В составе сборной Мексики полузащитник сыграл 72 матча и дважды стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ.