Тороп о новом контракте: «Хоть каждый год подписывать можно! Буду счастлив быть с ЦСКА так долго, насколько это возможно. 49‑й номер прижился, хочу оставить – 7 в квадрате»

Владислав Тороп заявил, что хотел бы надолго остаться в ЦСКА.

В среду московский клуб объявил о заключении нового контракта до 2030 года с 21‑летним голкипером.

– Для тебя это третий контракт с ЦСКА. У Игоря Акинфеева, по словам [генерального директора клуба] Романа Юрьевича Бабаева, их было 7-8. Планируешь обогнать капитана по этому показателю?

– Можно хоть каждый год подписывать! (смеется) На самом деле, буду счастлив быть с ЦСКА настолько долго, насколько это возможно. Я здесь с восьми лет, мне очень импонирует философия клуба, наши болельщики, стадион и все, связанное с ЦСКА. Поэтому я невероятно счастлив!

– Ты один из лучших голкиперов в Кубке России по количеству сухих игр – до первого места осталось семь матчей на ноль. Думаешь ли ты о том, что уже в следующем году сможешь стать лучшим вратарем турнира по этому показателю?

– Самое главное, чтобы выигрывала команда. Мы очень хорошо проводили прошлые сезоны, и это совместная работа. Поэтому здесь можно похвалить всю команду, которая так играла в этих матчах, что мне не забивали. Так что о рекорде не думаю. Самое важное – выигрывать и забирать трофеи.

– В ЦСКА свободен первый номер. Не задумывался его взять?

– Раньше думал об этом. Но 49‑й прижился, и кажется, что это уже моя изюминка. Поэтому хочу оставить его – 7 в квадрате, – сказал голкипер армейцев.

Тороп – воспитанник ЦСКА. В прошедшем сезоне голкипер провел 13 матчей, 9 из которых на ноль. В составе клуба игрок стал обладателем Фонбет Кубка России.