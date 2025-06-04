Антуан Гризманн: «Прошлым летом «Атлетико» привлек выдающихся игроков – мы должны ответить трофеями. Ждем клубного ЧМ с нетерпением, думаем о выходе в финал»

Антуан Гризманн надеется на успешное выступление «Атлетико» на клубном ЧМ.

«Прошлым летом клуб приложил значительные усилия, чтобы привлечь игроков выдающегося уровня. Это было заметно на поле, и мы должны продолжать в том же духе и впоследствии ответить завоеванием трофеев – мы все хотим этого.

Вылет из Лиги чемпионов и финальные матчи Ла Лиги дались тяжело. Вся команда с нетерпением ждет этого соревнования [клубного чемпионата мира]. Мы начинаем [матчем против] «ПСЖ », недавно выигравшего Лигу чемпионов. Мы думаем о выходе в финал, и нам придется упорно бороться», – сказал нападающий «Атлетико » в интервью клубным медиа.

В сезоне-2024/25 «Атлетико» занял 3-е место в Ла Лиге, отстав от «Барселоны» на 12 очков. В Лиге чемпионов «кольчонерос» вылетели в 1/8 финала, уступив «Реалу».