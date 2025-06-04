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Директор PFA о турне клубов АПЛ после сезона: «Многие игроки выразили обеспокоенность. Речь не только об «МЮ», но и о ситуации в целом»

В PFA отметили обеспокоенность игроков АПЛ турами после окончания сезона.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Юнайтед» остались недовольны турне по Азии после окончания сезона. Игроки посетили несколько мероприятий, организованных спонсорами клуба, а также провели два товарищеских матча – против сборной звезд Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (0:1) в Куала-Лумпуре и против сборной Гонконга (3:1) в Гонконге.

«Думаю, мы все знаем и понимаем определенные финансовые проблемы, с которыми сталкивается клуб, но реальность такова, что довольно много игроков выразили обеспокоенность. Мы [PFA] выразили обеспокоенность по поводу турне после окончания сезона.

Я говорю не только о «Манчестер Юнайтед», я говорю об этой ситуации в целом, что еще раз подтверждает необходимость комплексного подхода к проблеме, потому что ее нельзя решить, атакуя лишь один конкретный турнир. Нужно уметь оценивать ситуацию в целом.

Иногда вы играете дерби, местные дерби, по всему миру, – на них нельзя появиться в одних шлепанцах. Иногда мне кажется, что это недоразумение. Да, речь идет об отдыхе, но необходимо также должным образом восстанавливать силы для такого уровня интенсивности и матчей подобного масштаба», – сказал гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Махета Моланго, выступая на саммите FIFPro в Мюнхене.

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РоссияСборная России по футболу
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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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