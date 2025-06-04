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В «Баварии» считают, что Канада не выполнила обязательства по защите здоровья порвавшего «кресты» Дэвиса. Клуб свяжется с национальными ассоциациями всех своих игроков

В «Баварии» недовольны федерацией Канады в связи с травмой Альфонсо Дэвиса.

Защитник «Баварии» и сборной Канады порвал крестообразные связки колена в матче с США за 3-е место в Лиге наций КОНКАКАФ (2:1) 26 марта.

Впоследствии агент Дэвиса Недал Хуосе обвинил в травме тренерский штаб сборной: «Альфонсо не должен был играть, но тренер давил на него, и вот итог. В сборной должны лучше работать с игроками». Гендирeктор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что клуб оставляет за собой право на судебное разбирательство.

«После разрыва крестообразных связок Альфонсо Дэвиса во время матча за сборную в марте этого года «Бавария» провела обширные обсуждения с представителями Футбольной ассоциации Канады обстоятельств серьезной травмы игрока. 

На встрече в Мюнхене генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен дал понять, что Футбольная ассоциация Канады не в полной мере выполнила свои обязательства по защите Альфонсо Дэвиса. Как и все национальные футбольные ассоциации, Канада обязана ставить в приоритет здоровье своих игроков.

«Бавария» получит финансовую компенсацию за потерю Альфонсо Дэвиса в рамках Программы защиты ФИФА. Размер этой компенсации предстоит определить. Ян-Кристиан Дрезен активизирует контакты с национальными ассоциациями игроков, имеющих контракты с «Баварией», чтобы еще более решительно подчеркнуть необходимость выполнения ими своих обязательств по защите в случае травм», – говорится в заявлении «Баварии».

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
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