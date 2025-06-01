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Португалия в 7-й раз выиграла Евро U17. В финале разгромили Францию – 3:0

Юношеская сборная Португалии разгромила Францию (3:0) в финале Евро-2025 (U17).

Для португальцев это седьмая победа в истории турнира. Рекорд удерживает Испания – 9 титулов.

Турнир проходил в Албании.

Евро-2025 (U17)

Финал

Чемпионат Европы U-17. Финал
1 июня 18:30, Arena Kombëtare
Франция U-17
Завершен
0 - 3
Португалия U-17
Матч окончен
90’
+5’
Mauro Landim Furtado
90’
+1’
Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui
Lucas Batbedat   Tom Raiani
84’
81’
Tomás Alves Soares
Азизи
78’
Матондо   Sanah Papingo Camara
77’
Rémi Stéphane Himbert   Christ Batola
77’
77’
Bernardo Pinto Lima   Santiago Verdi Oliveira Silva
67’
Duarte Lopes Cunha   Ricardo Jorge Gomes da Costa Neto
Paul Abdou Eymard
66’
Djibril Coulibaly   Азизи
61’
Камара   Believe Munongo
61’
60’
  Gil Matteo Neves
58’
Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral   Tomás Alves Soares
58’
Stevan Pedro Dores Manuel   Yoan da Silva Pereira
58’
Mateus Souto Mide   Gil Matteo Neves
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral
38’
  Duarte Lopes Cunha
30’
  Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral
Франция U-17
Журдрен, Lucas Batbedat, Emmanuel Mbemba Nlandu, Hermann Diandaga, Антоньо, Rémi Stéphane Himbert, Paul Abdou Eymard, Камара, Матондо, Djibril Coulibaly, Н´Гессан, Léo-Paul Andre Jean Bouyer Thiel, David Boly, Elikya Legros, Tom Raiani, Sanah Papingo Camara, Азизи, Milan Leccese, Believe Munongo, Christ Batola
Запасные: Lucas Batbedat, Rémi Stéphane Himbert, Матондо, Milan Leccese, Камара, David Boly, Elikya Legros, Djibril Coulibaly, Léo-Paul Andre Jean Bouyer Thiel
1тайм
Португалия U-17:
Romário Fernandes Cunha, José Pedro Formoso Neto, Mauro Landim Furtado, Martim Chelmik Santos Antune, Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui, Bernardo Pinto Lima, Rafael José Mestre Quintas, Stevan Pedro Dores Manuel, Mateus Souto Mide, Duarte Lopes Cunha, Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral, Alexandre Tverdohlebov, Gabriel Pinto Dbouk, Ricardo Jorge Gomes da Costa Neto, Yoan da Silva Pereira, Martim Costa Guedes, Santiago Verdi Oliveira Silva, Gil Matteo Neves, João Soares Aragão, Tomás Alves Soares
Запасные: Lucas Batbedat, Rémi Stéphane Himbert, Матондо, Milan Leccese, Камара, David Boly, Elikya Legros, Djibril Coulibaly, Léo-Paul Andre Jean Bouyer Thiel
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Евро-2025 (U17)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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