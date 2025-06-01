Матч окончен
Португалия в 7-й раз выиграла Евро U17. В финале разгромили Францию – 3:0
Юношеская сборная Португалии разгромила Францию (3:0) в финале Евро-2025 (U17).
Для португальцев это седьмая победа в истории турнира. Рекорд удерживает Испания – 9 титулов.
Турнир проходил в Албании.
Евро-2025 (U17)
Финал
Чемпионат Европы U-17. Финал
1 июня 18:30, Arena Kombëtare
Завершен
0 - 3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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