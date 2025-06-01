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  • Министр спорта Татарстана: «Рубин» — грозный соперник. В следующем сезоне будет задача попасть в топ-5 РПЛ»
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Министр спорта Татарстана: «Рубин» — грозный соперник. В следующем сезоне будет задача попасть в топ-5 РПЛ»

Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» поборется за топ-5 в РПЛ.

В прошедшем сезоне казанский клуб занял в Премьер-лиге 7-е место.

«Команда развивается, находит себя, ищет. Но сегодня это команда, с которой считаются. Было много красивых матчей. «Рубин» сегодня — грозный соперник. Но хочется большего всегда. Сегодня имеем то, что имеем. Хочется вернуть позиции «Рубина», — сказал Владимир Леонов.

«Всегда ставим задачу руководству. Мы за эволюцию. Думаю, будет поставлена задача попасть в топ-5 таблицы РПЛ в следующем сезоне. Дальше будем смотреть в динамике, как будет складываться сезон. В команде хороший микроклимат, общаемся и с главным тренером, и с игроками. Есть желание, есть возможности», — добавил Леонов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
Владимир Леонов
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