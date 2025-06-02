«Байер» хочет, чтобы «Бавария» заплатила несколько миллионов евро за участие Та в клубном ЧМ. Мюнхенцы считают требование абсурдным, но ведут переговоры
«Байер» хочет получить компенсацию от «Баварии» за участие Джонатана Та в КЧМ.
В конце мая мюнхенцы подписали контракт с 29-летним центральным защитником, выступавшим за клуб из Леверкузена.
По данным Sky Sport, «Байер» требует от «Баварии» выплаты компенсации за потенциальное участие Та в клубном чемпионате мира. Изначально «Байер» запрашивал 7 млн евро, сейчас обсуждается сумма в 3-4 млн.
«Бавария» считает требование абсурдным и не уверена, что Джонатан будет играть за клуб в начале клубного ЧМ. Тем не менее стороны продолжают искать решение.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sport
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