«Байер» хочет, чтобы «Бавария» заплатила несколько миллионов евро за участие Та в клубном ЧМ. Мюнхенцы считают требование абсурдным, но ведут переговоры

«Байер» хочет получить компенсацию от «Баварии» за участие Джонатана Та в КЧМ.

В конце мая мюнхенцы подписали контракт с 29-летним центральным защитником, выступавшим за клуб из Леверкузена.

По данным Sky Sport, «Байер» требует от «Баварии» выплаты компенсации за потенциальное участие Та в клубном чемпионате мира. Изначально «Байер » запрашивал 7 млн евро, сейчас обсуждается сумма в 3-4 млн.

«Бавария » считает требование абсурдным и не уверена, что Джонатан будет играть за клуб в начале клубного ЧМ. Тем не менее стороны продолжают искать решение.