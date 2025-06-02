Ливраменто – одна из главных целей «Ман Сити» на фланг защиты. «Ньюкасл» не хочет продавать 22-летнего игрока
Валентино Ливраменто привлек внимание «Манчестер Сити».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник «Ньюкасла» остается одной из двух главных целей среди крайних защитников (наряду с Раяном Аит-Нури из «Вулверхэмптона»).
При этом договориться с «сороками» будет тяжело, поскольку те рассчитывают сохранить 22-летнего футболиста.
В этом сезоне Ливраменто провел 37 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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