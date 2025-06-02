Ливраменто – одна из главных целей «Ман Сити» на фланг защиты. «Ньюкасл» не хочет продавать 22-летнего игрока

Валентино Ливраменто привлек внимание «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , защитник «Ньюкасла » остается одной из двух главных целей среди крайних защитников (наряду с Раяном Аит-Нури из «Вулверхэмптона »).

При этом договориться с «сороками» будет тяжело, поскольку те рассчитывают сохранить 22-летнего футболиста.

В этом сезоне Ливраменто провел 37 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .