«Ротор» назначил своего воспитанника Кривова гендиректором. Никитин перешел на должность его заместителя
В «Роторе» сменился генеральный директор.
На эту должность назначен Андрей Кривов – бывший полузащитник клуба и его воспитанник.
«Андрей Владимирович практически всю карьеру футболиста провел в нашем клубе: выпускник академии «Ротор» выступал за основную команду с 1992 по 2000 год и с 2002 по 2005 год. После завершения карьеры футболиста Андрей Владимирович занимался предпринимательской деятельностью», – говорится в сообщении «Ротора».
Павел Никитин, занимавший должность гендиректора с 2022 года, станет заместителем Кривова.
«Ротор» в этом сезоне занял в Мелбет Первой лиге девятое место.
Фото: rotor-vlg.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ротора»
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