«Ротор» назначил своего воспитанника Кривова гендиректором. Никитин перешел на должность его заместителя

В «Роторе» сменился генеральный директор.

На эту должность назначен Андрей Кривов – бывший полузащитник клуба и его воспитанник.

«Андрей Владимирович практически всю карьеру футболиста провел в нашем клубе: выпускник академии «Ротор » выступал за основную команду с 1992 по 2000 год и с 2002 по 2005 год. После завершения карьеры футболиста Андрей Владимирович занимался предпринимательской деятельностью», – говорится в сообщении «Ротора ».

Павел Никитин, занимавший должность гендиректора с 2022 года, станет заместителем Кривова.

«Ротор» в этом сезоне занял в Мелбет Первой лиге девятое место.

Фото: rotor-vlg.com