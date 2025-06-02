Блинд надеется завершить карьеру в «Аяксе», клуб уже связался с защитником «Жироны». Это будет его 3-й период в составе амстердамцев

Дэйли Блинд хочет снова поиграть за «Аякс».

Voetbal Primeur сообщает, что 35-летний защитник надеется завершить карьеру в команде, в которой ее начинал. Его семья тоже одобряет возвращение в Нидерланды .

Представители амстердамского клуба уже связались с футболистом «Жироны». Однако им еще предстоит договориться с каталонской командой – контракт Блинда истекает лишь через год.

Воспитанник «Аякса » выступал за него с 2008 по 2014 год, а также с 2018 по 2022 год.