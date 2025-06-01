Энрике об умершей в 9 лет дочери: «Я всегда чувствую ее и хочу жить, помня все хорошее, что она принесла в мою жизнь. Ее больше нет здесь телом, но она всегда будет со мной духом»
Луис Энрике рассказал о своей связи со скончавшейся дочерью.
9-летняя дочь испанского тренера Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы.
«Моя дочь Ксана всегда была рядом со мной с тех пор, как она ушла. Ее больше нет здесь телом, но она всегда будет со мной духом.
Победа в Лиге чемпионов не заставляет меня чувствовать ее ближе, при поражениях я чувствую ее еще сильнее. Я всегда чувствую ее, победа ничего не меняет. Я хочу жить, помня все хорошее, что моя дочь принесла в мою жизнь», – сказал главный тренер «ПСЖ» после победы над «Интером» (5:0).
Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер дочери Энрике на финале ЛЧ. 9-летняя Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Даниэле Мари
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