Энрике об умершей в 9 лет дочери: «Я всегда чувствую ее и хочу жить, помня все хорошее, что она принесла в мою жизнь. Ее больше нет здесь телом, но она всегда будет со мной духом»

Луис Энрике рассказал о своей связи со скончавшейся дочерью.

9-летняя дочь испанского тренера Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы.

«Моя дочь Ксана всегда была рядом со мной с тех пор, как она ушла. Ее больше нет здесь телом, но она всегда будет со мной духом.

Победа в Лиге чемпионов не заставляет меня чувствовать ее ближе, при поражениях я чувствую ее еще сильнее. Я всегда чувствую ее, победа ничего не меняет. Я хочу жить, помня все хорошее, что моя дочь принесла в мою жизнь», – сказал главный тренер «ПСЖ» после победы над «Интером » (5:0).

Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер дочери Энрике на финале ЛЧ. 9-летняя Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы