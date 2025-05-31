У «Интера» один из самых возрастных стартовых составов в финалах ЛЧ – 30 лет, 242 дня в среднем. Разница с «ПСЖ» – больше пяти лет, самая большая в истории

«Интер» выпустит один из самых возрастных стартовых составов в истории финала ЛЧ.

В решающем матче Лиги чемпионов команда Симоне Индзаги сыграет с «ПСЖ».

Средний возраст футболистов «нерадзурри» – 30 лет и 242 дня. По этому показателю «Интер » занял третье место в истории, уступив лишь «Милану»-2007 (31 год и 35 дней) и «Ювентусу»-2017 (30 лет и 33 дня).

У «ПСЖ » средний возраст стартового состава – 25 лет и 96 дней, самый низкий в XXI веке. Разница в возрасте между составами команд – самая большая в истории (5 лет и 146 дней).