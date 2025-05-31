Хвича, Дембеле, Доннарумма, Мхитарян, Лаутаро, Думфрис – в стартовых составах «ПСЖ» и «Интера» на финал ЛЧ

«ПСЖ» и «Интер» огласили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ »: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими , Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш , Жоау Невеш, Витинья , Фабиан Руис , Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

«Интер»: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Aчерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.