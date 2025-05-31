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Хвича, Дембеле, Доннарумма, Мхитарян, Лаутаро, Думфрис – в стартовых составах «ПСЖ» и «Интера» на финал ЛЧ

«ПСЖ» и «Интер» огласили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

«Интер»: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Aчерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФедерико Димарко
logoЯн Зоммер
logoАлессандро Бастони
logoВильян Пачо
logoФабиан Руис
logoХвича Кварацхелия
logoМаркус Тюрам
logoЛаутаро Мартинес
logoГенрих Мхитарян
logoУсман Дембеле
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoФранческо Ачерби
logoНуну Мендеш
logoВитинья
logoЖоау Невеш
logoАшраф Хакими
logoДензел Думфрис
logoНиколо Барелла
logoБенжамен Павар
logoХакан Чалханоглу
logoДезире Дуэ
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