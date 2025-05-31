Хвича, Дембеле, Доннарумма, Мхитарян, Лаутаро, Думфрис – в стартовых составах «ПСЖ» и «Интера» на финал ЛЧ
«ПСЖ» и «Интер» огласили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.
Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.
«Интер»: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Aчерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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