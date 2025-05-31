Валерий Овчинников о «Зените»: «В этом году столетие не получилось, переносим на следующий сезон. И так будем делать, пока не станем чемпионами! Если захотят, будут всю жизнь продлевать»

Валерий Овчинников высказался о столетии «Зенита».

«В этом году столетие не получилось, переносим на следующий сезон. И так будем делать, пока мы не станем чемпионами! Это правильная мысль. Если «Зенит» захочет, он всю жизнь будет столетие продлевать. Они были уверены, что в этом году станут чемпионами, совместят два таких события, но не получилось.

Переносим юбилей на следующий год! Учтут все проколы этого праздника, а на следующий год будет все великолепно для всех. Но если вдруг не получится взять чемпионат, то еще перенесем. Всем приготовиться! А то совсем страх потеряли, «Краснодар» вообще поляну не видит.

Африканцы «Краснодара » оказались более голодные. У них по лицам было видно, что они на мясо готовы были порвать любого и сожрать», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников .

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 66 очков.

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