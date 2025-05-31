Гуллит считает Ямаля претендентом на «Золотой мяч»: «За него могут проголосовать – он хороший человек. Дело не в победах и в том, что ты делаешь на поле, а в том, как ты себя презентуешь»
Руд Гуллит назвал Ламина Ямаля среди претендентов на «Золотой мяч».
Вингер «Барселоны» забил 18 голов и сделал 25 передач в 55 матчах во всех турнирах в прошедшем сезоне.
«Обычно «Золотой мяч» вручают тому, кто играл в финале Лиги чемпионов, но в этот раз все может быть иначе. Потому что невероятно и потрясающе то, что мы увидели в исполнении Ламина Ямаля.
За него могут проголосовать, потому что у него приятный взгляд и потому что он хороший человек.
Дело не в победах и в том, что ты делаешь на поле, а в том, как ты себя презентуешь. У Ламина этого чуть больше среди тех, кто выйдет на поле [в финале]», – сказал бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит для beIN Sports.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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