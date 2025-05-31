Лаутаро: «Даже не думаю про «Золотой мяч» – индивидуальные награды находятся на втором месте. Главная цель – победа в Лиге чемпионов»
Лаутаро Мартинес заявил, что не думает о выигрыше «Золотого мяча».
В нынешнем сезоне аргентинец забил 22 гола и сделал 7 передач в 48 матчах во всех турнирах.
31 мая «Интер» сыграет против «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
«Всегда говорю, что индивидуальные награды находятся на втором месте. Я даже не думаю про «Золотой мяч».
Главная цель – победа в Лиге чемпионов, титула, которого клубу не хватает уже 15 лет», – сказал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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