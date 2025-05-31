Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»

Николо Барелла высказался перед финалом Лии чемпионов с «ПСЖ».

«Память о стадионе в Мюнхене прекрасна. Мы постараемся повторить ее. «ПСЖ », как и «Бавария», и «Барселона», – одни из сильнейших клубов в мире.

Когда играешь с такими командами, нужно проявлять уважение и понимать, что придется помучиться. Мы должны как можно чаще оказываться перед воротами и создавать моменты.

Мы не раз говорили о том, что многое показали в этом году. Теперь мы постараемся не остаться без трофеев после такого сезона. У нас все хорошо, мы стараемся отдавать сердце и выкладываться на поле», – сказал хавбек «Интера ».