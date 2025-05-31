Бруну Алвеш покинул АЕК. Экс-защитник «Зенита» 3 года работал спортивным директором, советником и послом клуба
АЕК объявил об уходе Бруну Алвеша.
43-летний португалец работал в афинском клубе с 2022 года, занимая посты спортивного директора, стратегического советника и посла. В сезоне-2004/05 Алвеш выступал за АЕК как игрок.
Экс-защитник «Зенита» завершил игровую карьеру летом 2022 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт АЕК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости