Бруну Алвеш покинул АЕК. Экс-защитник «Зенита» 3 года работал спортивным директором, советником и послом клуба

АЕК объявил об уходе Бруну Алвеша.

43-летний португалец работал в афинском клубе с 2022 года, занимая посты спортивного директора, стратегического советника и посла. В сезоне-2004/05 Алвеш выступал за АЕК как игрок.

Экс-защитник «Зенита » завершил игровую карьеру летом 2022 года.