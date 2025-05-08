Новый контракт Роналду с «Аль-Насром» – до 2027-го. Он уже подписан, вероятно (Foot Mercato)
Криштиану Роналду не уйдет из «Аль-Насра».
Foot Mercato сообщает, что руководство клуба договорилось с нападающим о продлении контракта. Документ уже, вероятно, подписан.
По всей видимости, новое соглашение рассчитано до 2027 года.
В этом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии второй раз подряд. Со статистикой 40-летнего португальца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
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