Криштиану Роналду не уйдет из «Аль-Насра».

Foot Mercato сообщает, что руководство клуба договорилось с нападающим о продлении контракта. Документ уже, вероятно, подписан.

По всей видимости, новое соглашение рассчитано до 2027 года.

В этом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии второй раз подряд. Со статистикой 40-летнего португальца можно ознакомиться здесь .