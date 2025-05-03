«Реал» рассматривает возвращение Тео. Защитник «Милана» привлекает «Мадрид» возрастом, сроком контракта и адаптированностью к клубу
«Реал» проявляет интерес к Тео Эрнандесу.
27-летний футболист «Милана» является одним из вариантов мадридцев для усиления позиции левого защитника.
Считается, что для «Мадрида» этот трансфер соответствовал бы по нескольким желаемым параметрам: возраст, условия контракта и легкая адаптация, об этом пишет As.
Договор француза и итальянского клуба действует до 2026 года.
Тео Эрнандес ранее выступал за «Реал» в сезоне-2017/18. В этом сезоне за «Милан» он провел 31 матч в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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