«Реал» рассматривает возвращение Тео. Защитник «Милана» привлекает «Мадрид» возрастом, сроком контракта и адаптированностью к клубу

«Реал» проявляет интерес к Тео Эрнандесу.

27-летний футболист «Милана» является одним из вариантов мадридцев для усиления позиции левого защитника.

Считается, что для «Мадрида» этот трансфер соответствовал бы по нескольким желаемым параметрам: возраст, условия контракта и легкая адаптация, об этом пишет As.

Договор француза и итальянского клуба действует до 2026 года.

Тео Эрнандес ранее выступал за «Реал» в сезоне-2017/18. В этом сезоне за «Милан» он провел 31 матч в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 передачи.