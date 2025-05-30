Дембеле о «Золотом мяче»: «Главное – это Лига чемпионов. Мы будем голодны и выиграем финал, надеюсь. «Интер» – сложный соперник»

Усман Дембеле высказался о борьбе за «Золотой мяч».

Вингер «ПСЖ» забил 33 гола и сделал 13 передач в 48 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

31 июня «ПСЖ» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов .

«Все мне об этом говорят [о том, что Дембеле – фаворит в борьбе за «Золотой мяч »]. Но я уже сказал, что главное – это выиграть Лигу чемпионов. Когда играешь за «ПСЖ», есть вещи гораздо важнее индивидуальных наград.

Мы должны сосредоточиться на завоевании этого трофея. Мы будем голодны и, надеюсь, выиграем этот финал.

Но это будет непросто, так как против «Интера » играть сложно. Я наблюдал за ними в течение всего сезона, потому что там играет Маркус Тюрам. «Интер» – сложный соперник.

Они играют вместе уже четыре или пять лет. Так что это будет сложный матч, но мы верим в себя», – сказал вингер «ПСЖ » Усман Дембеле .