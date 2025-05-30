Георгий Черданцев: «Батракову нужно двигаться вперед – сделать переход внутри РПЛ, возможно. Нужно идти в команду с по-настоящему чемпионскими амбициями»

Георгий Черданцев оценил варианты развития карьеры Алексея Батракова.

Ранее появилась информация , что «Вольфсбург» предлагал 15 миллионов евро за полузащитника «Локомотива».

– Недавно писали, что Батраков интересовал «Вольфсбург». Алексей готов к переходу в клуб такого уровня?

– Это очень сложно. Тут это всегда палка о двух концах. Здесь Батраков на своем месте. Он один из лидеров, несмотря на возраст. Его уважают партнеры, его любят болельщики.

После перехода ты попадаешь в абсолютно другую языковую среду, в абсолютно другой футбол, с другими требованиями, с незнанием языка. Это всё очень сильно осложняет жизнь.

Конкретно по Батракову – ему нужно расти.

Если «Локомотив » не имеет возможности усиливать состав и включаться по-настоящему в чемпионскую гонку, наверное, Батракову нужно по карьере двигаться вперед, возможно, сделать переход внутри чемпионата России.

Нужно идти в команду с по-настоящему чемпионскими амбициями и посмотреть, как проявишь себя там, прежде чем ехать куда-то в Европу.

Наверное, такой карьерный путь был бы более логичным, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев .