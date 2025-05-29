Конте остается в «Наполи», зарплата тренера увеличится. Клуб пообещал амбициозный план на трансферном рынке (Фабрицио Романо)
Антонио Конте остается в «Наполи».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Тренер достиг соглашения с президентом Аурелио Де Лаурентисом об увеличении зарплаты при сохранении прежней структуры контракта.
Клуб пообещал Конте амбициозный план на трансферном рынке и долгосрочное видение развития клуба.
«Наполи» под руководстом Конте стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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