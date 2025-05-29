Конте остается в «Наполи», зарплата тренера увеличится. Клуб пообещал амбициозный план на трансферном рынке (Фабрицио Романо)

Антонио Конте остается в «Наполи».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Тренер достиг соглашения с президентом Аурелио Де Лаурентисом об увеличении зарплаты при сохранении прежней структуры контракта.

Клуб пообещал Конте амбициозный план на трансферном рынке и долгосрочное видение развития клуба.

«Наполи » под руководстом Конте стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.