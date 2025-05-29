«Ювентус» построит академии в Армении. Премьер-министр Пашинян посетил презентацию проекта
«Ювентус» намерен построить свои академии в Армении.
Как сообщает Armenpress, презентацию армянских академий «Ювентуса» посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В мероприятии также участвовали экс-игрок туринского клуба, посол ФИФА Давид Трезеге и координатор международных академий «Ювентуса» Давиде Форнака.
В ходе презентации были представлены проекты будущих академий, соответствующие высоким международным стандартам инфраструктуры, и новый стадион, соответствующий второй категории стандартов УЕФА.
Отмечается, что в строительство академий вложит средства компания Next Gen Sports. Инвестиционная программа была одобрена правительством Армении в августе 2024 года.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8133 голоса
ПСЖ
Интер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Armenpress
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости