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Иско – лучший игрок сезона в ЛК. Энцо, Палмер, Йоргенсен и Гозенс – в символической сборной

Иско признан лучшим игроком сезона в Лиге конференций.

«Бетис» уступил «Челси» в финале турнира (1:4).

Испанский полузащитник признан лучшим футболистом завершившегося розыгрыша Лиги конференций. Иско провел в турнире 9 матчей и отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Также была объявлена символическая сборная сезона.

Вратарь: Филип Йоргенсен («Челси»);

Защитники: Натан, Юссуф Сабали (оба – «Бетис»), Робин ГозенсФиорентина»), Тосин Адарабиойо («Челси»).

Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Иско («Бетис»), Свит Сешлар («Целе»);

Нападающие: Токмак Нген («Юргорден»), Афимико Пулулу («Ягеллония»), Коул Палмер («Челси»).

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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logoФилип Йоргенсен
logoАфимико Пулулу
logoЯгеллония
logoРобин Гозенс
logoНатан
logoТосин Адарабиойо
logoКоул Палмер
logoФиорентина
logoЮссуф Сабали
logoЦеле
logoвысшая лига Словения
logoИско
logoвысшая лига Польша
logoвысшая лига Швеция
logoЮргорден
logoСвит Сешлар
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