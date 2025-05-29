Иско – лучший игрок сезона в ЛК. Энцо, Палмер, Йоргенсен и Гозенс – в символической сборной
Иско признан лучшим игроком сезона в Лиге конференций.
«Бетис» уступил «Челси» в финале турнира (1:4).
Испанский полузащитник признан лучшим футболистом завершившегося розыгрыша Лиги конференций. Иско провел в турнире 9 матчей и отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
Также была объявлена символическая сборная сезона.
Вратарь: Филип Йоргенсен («Челси»);
Защитники: Натан, Юссуф Сабали (оба – «Бетис»), Робин Гозенс («Фиорентина»), Тосин Адарабиойо («Челси»).
Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Иско («Бетис»), Свит Сешлар («Целе»);
Нападающие: Токмак Нген («Юргорден»), Афимико Пулулу («Ягеллония»), Коул Палмер («Челси»).
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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