Буффон о годовщине трагедии на «Эйзеле»: «Я с трудом нахожу слова 40 лет спустя. Это удар в сердце всего поколения и открытая рана, о которой нельзя забывать»

Джанлуиджи Буффон посвятил пост годовщине трагедии на «Эйзеле».

29 мая 1985 года во время финала Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом » и «Ливерпулем » на стадионе «Эйзель» в Брюсселе рухнула стена. Тридцать девять болельщиков, в основном фанаты «Ювентуса», погибли, сотни человек получили травмы.

Оба клуба чтят память жертв каждый год, что было сделано и сегодня, в 40-я годовщину трагедии.

«40 лет спустя я с трудом нахожу слова, чтобы описать необъяснимую и неприемлемую трагедию, случившуюся на «Эйзеле».

Вечер спорта и страсти превратился в кошмар для 39 человек. Это удар в сердце для всего поколения, а не только фанатов «Ювентуса», и все еще открытая рана, о которой мы никогда не должны забывать.

Сегодня больше, чем когда-либо, я хочу почтить память тех, кого больше нет с нами. Мои самые глубокие мысли обращены к жертвам и членам их семей», – написал экс-голкипер «Ювентуса» в соцсетях.